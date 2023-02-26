أوكرانيا: إسقاط 650 صاروخًا روسيًا و610 مسيرات إيرانية منذ سبتمبر الماضي

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط 650 صاروخًا روسيًا و610 مسيرات إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي لا تزال غير كافية للتصدي لهجمات روسيا.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة، إنها ستواصل استخدام كل الوسائل المتاحة، لتعطيل وتأخير عمليات نقل المسيّرات الإيرانية إلى روسيا، مؤكدةً محاسبة الجهات المشاركة في هذا النشاط بالتعاون مع الحلفاء والشركاء حول العالم.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عبر "تويتر"، إن الاستهدافات الروسية تضر بحياة الملايين من الأوكرانيين الذين "يموتون اليوم نتيجة لأفعال إيران".

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الشراكة الروسية-الإيرانية “تشكل تهديدًا ليس فقط لأوكرانيا، بل لجيران إيران في المنطقة”.