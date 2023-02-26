" الخليج" الإماراتية تؤكد على أهمية وقف الحرب الروسية الأوكرانية

أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، أهمية وقف الحرب الروسية الأوكرانية، وتوافق الفرقاء على مبادئ مشتركة لإحلال السلام العاجل، وتفعيل الحكمة السياسية حتى يتحقق الانفراج قبل فوات الأوان، وقبل أن يستمر هذا الصراع إلى مدى غير معلوم.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " الدبلوماسية لإخماد الحرب" - أنه على مدى ساعات طويلة، تعالت النداءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع دخول هذه الأزمة العالمية الخطيرة عامها الثاني.



وأشارت إلى أن دعوة الإمارات المتجددة للسلام في أوكرانيا تنسجم مع مواقف الغالبية العظمى من دول العالم، دفاعاً عن ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وهذه المواقف تتأسس على إيمان عميق، بأنه لا خيار أمام المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في أوكرانيا غير تعزيز الجهود الدبلوماسية وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف، للتوصل إلى قاعدة ثابتة تساهم في بناء حل سلمي يستطيع الصمود.