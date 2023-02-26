زوّر إيصالات كهرباء.. شخص يواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على شخص لاتهامه بتزوير إيصالات الكهرباء للنصب والاحتيال علي المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت إخطارًا يتضمن ورود معلومات إلى رئيس مباحث شرطة كهرباء بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد ايصالات تخص شركة الكهرباء وإعطائهم إيصالات مزورة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وبعد الفحص والتحرى تبين قيام "محمد.ص.ز" يعمل كهربائى بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السداد وتسليمهم ايصالات مزوّرة زوّرها بنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرر محضر برقم 1635 إدارى قسم شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة العامة المختصه قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه في الموعد القانوني للنظر في قرار تجديد الحبس.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.