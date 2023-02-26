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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة يتهرب بعد فشل منتخب الشباب

صدى البلد

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل مسئولية خروج منتخب الشباب من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والمقامة فى مصر خلال الفترة الحالية وحتي 11 مارس المقبل.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر: “اتحاد الكرة دلوقتي طالع يقول مش أنا اللي جبت محمود جابر ، اومال مين اللي جابه ودعم وجوده”.

وأضاف: “مشوفناش أى انتصارات أو إنجازات مع الاتحاد المصري لكرة القدم الموجود فى الوقت الحالى”.

وتابع: “حتي منتخب السنغال بلاعبين محليين.. لا يوجد هناك فى السنغال دوري محترفين أو حتي بطولات للأعمار السنية ويفوز علينا برباعية”.

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