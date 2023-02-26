القادم أسوأ.. تعليق قوي من شوبير على الخسارة القاسية لمنتخب الشباب

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نظيره السنغال برباعية نظيفة.

وأوضح: ''القادم أسوأ إذا لم نتخذ قرارات حاسمة''.

وتعرّض منتخب مصر للشباب لهزيمة ثقيلة من نظيره منتخب السنغال 4-0 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وبتلك النتيجة يودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وذلك بعد الخسارة المدوية من السنغال برباعية نظيفة ليتوقف رصيده عن نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.