عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القادم أسوأ.. تعليق قوي من شوبير على الخسارة القاسية لمنتخب الشباب

شوبير
شوبير

علّق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نظيره السنغال برباعية نظيفة.

وأوضح: ''القادم أسوأ إذا لم نتخذ قرارات حاسمة''. 

وتعرّض منتخب مصر للشباب لهزيمة ثقيلة من نظيره منتخب السنغال 4-0 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات  الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة  الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وبتلك النتيجة يودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وذلك بعد الخسارة المدوية من السنغال برباعية نظيفة ليتوقف رصيده عن نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

منتخب الشباب منتخب مصر شوبير احمد شوبير كأس الأمم الافريقية الإعلامي الرياضي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الداوجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

ترشيحاتنا

الوزراء: 76.4% من مستقلي القطارات يعبرون عن تقييمهم الجيد لمنظومة النقل

لن تصدق.. هذا النوع من الشموع يطلق مواد كيميائية سامة

بدء مؤتمر تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء بتلاوة آيات من القرآن الكريم|فيديو

بعد التعادل أمام صن داونز.. فرصة وحيدة أمام الأهلي للعودة للمنافسة والتأهل

بابوا غينيا الجديدة تقرر فتح سفارة لها في إسرائيل

دعاء يوم 6 شعبان .. ردده يسهل أمورك ويقضي حاجتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. أعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

حارس يدخل رأسه بين فكي تمساح بتايلاند.. شاهد ماذا فعل به

طريقة عمل حواوشي البطاطس

يهدد صحتك.. احذر هذا المكان بالمطبخ مليء بالجراثيم

فيديو

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ