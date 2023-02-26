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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير بعد وداع منتخب الشباب أمم أفريقيا: الكرة المصرية تعيش تخبطا غير مسبوق

شوبير
شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن المستوى الضعيف الذي قدمه منتخب الشباب في كأس الأمم الأفريقية يعتبر ترجمة لما يحدث من تخبط غير مسبوق في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية "منتخب الشباب ظهر بمستوى ضعيف للغاية ولم يسجل أي هدف رغم أن البطولة تقام في مصر".

وأوضح "انظر على دوريات فرق الشباب حيث سوف تجد ملاعب سيئة وسوء في التنظيم وسوء في التحكيم، ولذلك من الطبيعي أن يكون حال منتخب الشباب بهذه المستوى".

وواصل "يجب تطوير مسابقات الناشئين في مصر، وبحث طرق لدعم اللاعبين والبحث عن تغذيتهم والتعامل معهم نفسيا ومعنويا بشكل كبير".

واختتم "لماذا لا نضع خطة لمدة 5 سنوات من أجل تطوير منتخب الشباب وإنقاذ مستقبل الكرة المصرية".

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