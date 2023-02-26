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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الأمم المتحدة يؤكد ضرورة الاستثمار في تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها

صدى البلد

  أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة الاستثمار في تعافي أوكرانيا وإعادة بنائها.. مشيرا إلى أن الأوكرانيين يعيشون في جحيم، وأن نحو 17.6 مليون شخص، أي ما يقرب من 40% من سكان أوكرانيا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار جوتيريش إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في أنحاء القارة الأوروبية، وصل أكثر من 8 ملايين شخص، فيما نزح 5.4 مليون شخص داخل أوكرانيا، كما تتعرض البنية الأساسية الحيوية للهجمات، إذ دمرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة في ظل شتاء قارس البرودة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة تزامنا مع مرور عام على الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى 40 جلسة قد عقدها حول أوكرانيا خلال العام المنصرم.
يشار إلى أنه منذ بدء الأزمة، دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوكرانيا في ضمان سلامة وأمن مفاعلاتها العاملة ال(15) في محطاتها النووية الأربع بما في ذلك أكبر محطة توليد طاقة نووية في أوروبا في زابوروجيا.
وحث الأمين العام جميع الأطراف على إنشاء منطقة سلامة وحماية أمنية في المحطة لتجنب وقوع أي حادثة خطيرة قد تخلف عواقب كارثية، لافتا إلى أن التهديدات المستترة باستخدام الأسلحة النووية في سياق الصراع، زادت المخاطر النووية إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ أحلك أيام الحرب الباردة.

 

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