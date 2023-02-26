القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بحوزتهم هيروين وحشيش

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ٣ أشخاص عثر بحوزتهم علي هيروين وحشيش ، وتولت النيابة التحقيق .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تمكنت من ضبط ٣ أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام أول حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم ، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام و3 هاتف محمول ومبلغ مالى .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.