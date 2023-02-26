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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة لإفشال القمة الروسية الإفريقية

صدى البلد

   قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، إن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على إفريقيا لإفشال القمة الروسية- الإفريقية المقبلة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأحد/ - إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، ومنع انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورج خلال يوليو المقبل".

وتابع: إن "الغرب زاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية الضغط على البلدان الإفريقية بشكل كبير عبر التهديد بالعقوبات، ووقف المساعدات المالية والإنسانية".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: أن الأمريكيين يختلقون يوميا اتهامات لنا بإحداث مجاعة في إفريقيا، والتسبب بارتفاع أسعار الوقود والحبوب والأسمدة عالميا الذي أدى لتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في القارة.

وشدد على أنه "في تقاليد الدبلوماسية الروسية، ذات التاريخ الطويل، يجب مراعاة جميع العوامل الخارجية المحتملة، وتعزيز أجندتها الخاصة، ووضع مصالح الدولة الروسية وأصدقائها في المقدمة"، مضيفا: "ونحن لا نعتزم الخروج عن هذا المسار حيث تتمسك بلادنا بمبدأ الخيار الحر لمسار التنمية للدول، وهذا ما تستند إليه القمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة".

في سياق آخر، أشادت الخارجية الروسية بموقف الهند رفض إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين".

واتهمت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - الغرب "بإحباط تبني قرارات جماعية تعزز الاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أنه "كان من الممكن تنسيق التدابير الهادفة لإعطاء قوة إضافية إلى الاقتصاد العالمي والأسواق المالية".

وكانت الهند قد رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتحفظت على إدراج الإدانة في البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "مجموعة العشرين"، والذي انعقد، أمس واليوم، في نيودلهي.

في سياق ذي صلة، أكدت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي أن حظر الإعلام الروسي ينتهك حقوق الأوروبيين أنفسهم؛ من خلال عزلهم وحرمانهم من وجهات النظر البديلة.

وذكرت البعثة الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "حظر الاتحاد مرور البضائع منه وإليه عبر أراضي روسيا، سيضر بالتجارة الدولية، أكثر مما سيؤثر في روسيا نفسها".
وحظر الاتحاد الأوروبي - في وقت سابق؛ في إطار الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا - عبور المنتجات الأوروبية ذات الاستخدام المزدوج أراضي روسيا.
 

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