عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيفاء أبوغزالة: وزراء الشئون الاجتماعية العرب رحبوا بعقد مؤتمر سياسات الرعاية بمصر

صدى البلد

  أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن مؤتمر سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي يعقد في وقت مهم يتطلب الوعي للتحركات المهمة، التي تسير حولنا وتتعلق بالسياسات الاجتماعية، وهو ما أدركه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورحب بعقد اللقاء في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم /الأحد/، ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية.
وأكدت الأمين العام المساعد أهمية أن تتضمن السياسات الاجتماعية النظر بعين الاعتبار لاحتياجات كافة الفئات المستهدفة حتى تحقق النتائج المرجوة.
من جانبه.. قال ممثل (اليونسيف) في مصر جيريمي هوبكنز، إن المنظمة تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في دعم حقوق الاطفال، فيما يتعلق بالتغذية وتخفيض نسبة التقزم وضعف الوزن.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتجاهل تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، التي أسهمت في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال، لذا نركز في (اليونسيف) على أمرين، الأول هو تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية للاطفال، والثاني يتعلق بتعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الزمالك .. وقرار جديد من الأهلي بعد التعادل مع صن داونز .. اجتماع طارئ لتحديد بديل مرتضى منصور

بعد خلعها الحجاب.. رسالة غامضة من حلا شيحة في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الريدز الي النفق المظلم.. ليفربول يفقد 14 نقطة من 7 تعادلات بالبريميرليج

السيسي: الشائعات مستمرة وعملولي فيلم أني هبيع قناة السويس بـ تريليون دولار

بلغ عن مشكلتك من خلال مبادرة «صوتك مسموع» بوزارة التنمية المحلية.. تفاصيل

أبو الغيط يدعو إلى بلورة رؤية عربية لمستقبل أكثر استدامة

الجولة الثامنة من تسريح الموظفين.. تويتر يكافح من أجل خفض التكاليف

أول تعليق من الكاف على خسارة الزمالك أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان

بار كود معرض لـ إبراهيم العطار بديمي آرت جاليري

احذر.. تناول هذا العلاج يصيبك بالخرف بنسبة 90%

فيديو

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ