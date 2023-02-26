هيفاء أبوغزالة: وزراء الشئون الاجتماعية العرب رحبوا بعقد مؤتمر سياسات الرعاية بمصر

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن مؤتمر سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي يعقد في وقت مهم يتطلب الوعي للتحركات المهمة، التي تسير حولنا وتتعلق بالسياسات الاجتماعية، وهو ما أدركه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورحب بعقد اللقاء في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم /الأحد/، ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، ووزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية.

وأكدت الأمين العام المساعد أهمية أن تتضمن السياسات الاجتماعية النظر بعين الاعتبار لاحتياجات كافة الفئات المستهدفة حتى تحقق النتائج المرجوة.

من جانبه.. قال ممثل (اليونسيف) في مصر جيريمي هوبكنز، إن المنظمة تعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في دعم حقوق الاطفال، فيما يتعلق بالتغذية وتخفيض نسبة التقزم وضعف الوزن.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتجاهل تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، التي أسهمت في ضعف جودة الغذاء الموجهة للأطفال، لذا نركز في (اليونسيف) على أمرين، الأول هو تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية للاطفال، والثاني يتعلق بتعزيز قدرات العاملين في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية في مصر.