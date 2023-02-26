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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

عيسى آل خليفة: مملكة البحرين تشهد بنية مؤسسية متطورة في كافة القطاعات

صدى البلد

أكد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل شؤون مجلس الوزراء البحريني، أن مملكة البحرين تشهد بنية مؤسسية متطورة ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات يشار إليها بالإشادة والتقدير.

ولفت الشيخ عيسى آل خليفة، "آل خليفة"، خلال كلمته اليوم في اليوم العربي للاستدامة في نسخته الأولى الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية، إلى أنها تحققت بفضل الدعم اللامحدود من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والجهود المخلصة التي يرعاها رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، في سبيل تطوير المجتمع وازدهاره وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأكد أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في جهود التنمية المستدامة واستجابة لتطلعات القيادة الرشيدة للمملكة،  فقد أطلقت مملكة البحرين جائزة العمل التطوعي في العام 2011م، وامتدت مسيرتها المباركة على مدار عام 12 عاما كرم خلالها رواد العمل التطوعي العرب التي كانت لهم إسهامات واضحة وبارزة في خدمة المجتمعات العربية، حيث استهدفت تشجيع المبادرات والأفكار والأعمال التطوعية على تبني نهج وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

ولفت آل خليفة، إلى أن الجائزة شهدت تطورا ملموسا ففي العام 2016، استحدثت مملكة البحرين فرعا جديدا لتكريم أصحاب المشاريع التنموية من منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية، وكذلك الألإراد التي ساهمت مشاريعهم في خدمة قطاعات عديدة على المستوى الوطني، وفي عام 2017 ، احتضنت جامعة الدول العربية احتفال الجائزة للمملكة للعمل التطوعي بنسختها السابعة.

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