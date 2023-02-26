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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو خايف من الهاكرز.. حيلة جديدة لإنشاء كلمة مرور قوية يصعب اختراقها

إنشاء كلمة مرور قوية
إنشاء كلمة مرور قوية

في الوقت الحاضر، من الضروري إعداد كلمة مرور قوية لحماية حساباتك على الإنترنت، إذ يحاول المتسللون باستمرار إيجاد طرق لاستغلال مواقع الويب وحسابات الأموال من أجل الوصول إلى البيانات الحساسة الخاصة بك.

ولكن مع "الثورة الرقمية"، أصبح يميل المستخدمون إلى الاحتفاظ بالبيانات الثمينة الخاصة بهم مخزنة على هواتفهم الذكية، مثل الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، والتي تكون محمية بـ كلمات مرور بسيطة، كالأرقام المتسلسلة ولكن هذا ليس كافيا للحفاظ على بياناتك آمنة.

 

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اتجاه جديد لاستخدام الكلمات أو الجمل الكبيرة ككلمة مرور

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، سيكون من الصعب على بعض مستخدمي الإنترنت، إنشاء كلمة مرور كبيرة تضم المزيد من الأحرف والرموز، وعلى الرغم أن هذا الأمر ليس بهذه البساطة، إلا إن تعيين أحرف كلمة كبيرة أو إضافة أرقام متسلسلة لكلمة مرور حساباتك ليس آمنا تماما، إذ يمكن تتعرض للاختراق بسهولة.

وفي الوقت الحالى، هناك اتجاه جديد بين المستخدمين يتبعونه عند إنشاء كلمات مرور جديدة، وهذه الممارسة مختلفة كليا عن الأساليب التي تم اتباعها سابقا في إنشاء كلمة المرور للحسابات المختلفة الإنترنت، على سبيل المثال انشاء كلمة مرور مكونة من 14 حرفا.

وتتمثل الممارسة الجديد، في "استخدام العبارات ككلمات مرور"، يستخدم فيها الكثير من الناس عبارة طويلة مألوفة بالنسبة لهم، سيكون من السهل عليهم تذكر عبارة واحدة مألوفة، فكلما كانت كلمة المرور أكبر فهى آمنة، وعلى سبيل المثال، في الوقت الحاضر، يقوم بعض المستخدمين بتعيين الاسم الكامل، والمدينة، والبلد أيضا، كـ كلمة سر لحساباتهم.

إنشاء كلمة مرور قوية

ويشير بعض الخبراء، إلى أنها ليس من الأمن استخدام جملة بسيطة لإنشاء كلمة مرور للحسابات على الإنترنت، فهى قد تحتوي على أحرف فقط، وذلك لأن المهاجم المحتمل سيشن هجوم "القوة العمياء"،‏ وهو نوع من الهجمات الالكترونية يعتمد على تفكيك النص المشفر فقط، لكسر كلمة مرور الحسابات المستهدفة.

ولذلك، ينصحك الخبراء، بعدم استخدام عبارة بسيطة لكلمة مرور حسابك، فهناك خيارات أفضل بكثير لإنشاء كلمة سر ممزة لحسابك، وستساعدك النصائح التالية على حماية كلمات مرورك من المهاجمين وتجنب المشاكل المستقبلية، وإنشاء كلمة مرور قوية يمكن استخدامها في أي خدمة أو موقع ويب أو تطبيق أو أي نظام أساسي تستخدمه.

نصائح لإنشاء كلمة مرور قوية

هناك عدة أمور يجب عليك مراعاته عند إنشاء كلمة مرور قوية، وهي:
- أول شيء يجب مراعاته أن لا تكون كلمة المرور عشوائية.
- لا تضيف كلمات أوعبارات وأسماء لشخصيات شهيرة أوالعلامات التجارية المعروفة وما إلى ذلك.
- أضف مزيجا يجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- أضف أرقاما ورموزا خاصة في تركيبة كلمة مرورك.
- ضع في اعتبارك أنه بناءً على الخدمة أو موقع الويب أو التطبيق الذي تنشئ كلمة المرر لأجله، هناك حد معين لعدد الأحرف التي يمكنك استخدامها.
- ستحتاج على الأرجح إلى تدوين كلمة مرورك الجديدة حتى تتذكرها في حال نسيانها.
- لا تحتفظ بكلمة المرور نفسها على خدمات أو تطبيقات أو أنظمة أساسية متعددة.
- لإنشاء كلمة مرور قوية استخدام مدير كلمات مرور جيد، سوف يساعدك في إنشاء كلمة سر جيدة بأمان تلبي جميع المتطلبات التي تجعلها موثوقة. 

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