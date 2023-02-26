موجز السوشيال.. بعد خلعها الحجاب حلا شيحة توجه رسالة غامضة.. وشوبير يكشف إصابة 3 لاعبين بالأهلي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



وجهت الفنانة حلا شيحة، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت حلا شيحة عبر ستوري بدون حجاب من جديد، وعلقت: “أنا مثل كل امرأة، بفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة”.



صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن إصابات لاعبي النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير: “تأكد غياب محمود متولي وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن مباراة الأهلي القادمه للإصابة”.



محتاج تفوق شوية.. رسالة حادة من جدو للاعب بالأهلي

علق لاعب منتخب مصر السابق، محمد ناجي جدو، على أداء لاعبي الأهلي في مباراة صن داونز، في إطار الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

واختص لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة برسالة حادة، وكتب جدو: “محتاج يفوق شويه”.