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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أم تدعم أولادها من متحدي إعاقة البصر لحفظ كتاب الله

صدى البلد

قالت الحاجة زينب أحمد والدة الأشقاء والحفظة للقران الكريم متحدين الإعاقة البصرية، إنها ترى جمالها فيهم مضيفه انها ركزت على اهدافها في حفظ أولادها للقران الكريم.

وأضافت أم حفظة القرآن الكريم، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8 الصبح، أن أولادها حفظ القرآن الكريم مبكرا وكانوا مميزين في طفولتهم بهدوئهم وصلاحهم وعدم افتعال المشاكل.

وتابعت أنها ووالدهم استعانوا ببعضهم البعض  بعد الاسنعانة بالله لتكملة المشوار في التربية وفي تحفيظ كتاب الله الكريم لأولادهم  وأصبحوا جميعهم متحدين الإعاقة البصرية.

حفظ القرآن الكريم كتاب القران الكريم أشقاء الإعاقة البصرية

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