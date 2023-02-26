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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ عيسى آل خليفة: البحرين مثال يحتذى به عالميا في مكافحة كوفيد-19

صدى البلد

أكد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل شؤون مجلس الوزراء البحريني، أن مملكة البحرين مثالا يحتذى به على مستوى العالم في التصدي لجائحة كورنا .


وقال "آل خليفة"، في كلمته خلال افتتاح اليوم العربي للاستدامة الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  والوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "لقد حرصنا أن تكون جائزتنا للعمل التطوعي في عامي 2020، 2021 مخصصة لتكريم الصفوف الأولى من فريق البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم بشجاعة لحماية كل من يقيم على أرض البحرين الطيبة .

 

وأضاف آل خليفة الذي تم تكريمه اليوم خلال الاحتفال باليوم العربي للاستدامة كأحد رواد الاستدامة في الوطن العربي، لقد تعلمنا من الأمير الوالد خليفة بن سلمان رحمه الله وطيب ثراه، أن العطاء في سبيل أمتنا العربية والإسلامية ليس له حدود فمهما بلغت المسؤوليات يكبر معها حجم العطاء للشعوب والأوطان".

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