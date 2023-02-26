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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بوتين بشأن قدرات حلف الناتو النووية

بيان عاجل من بوتين
بيان عاجل من بوتين بشأن قدرات حلف الناتو النووية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا ليس لديها خيار سوى أن تأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الناتو، في تصريحات تبرر تعليق روسيا مؤخرا لمشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة.

كما فعل مرارا وتكرارا خلال حرب أوكرانيا، ادعى بوتين أن روسيا تواجه تهديدا وجوديا لأنه، في رأيه، يسعى أعضاء الناتو إلى «الهزيمة الاستراتيجية» للبلاد.

وقال بوتين، على التلفزيون الرسمي الروسي، إن تعليق معاهدة ستارت الجديدة نابع من الحاجة إلى “ضمان الأمن والاستقرار الاستراتيجي” لروسيا.

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واضاف: “عندما أعلنت جميع دول الناتو الرائدة أن هدفها الرئيسي هو إلحاق هزيمة استراتيجية بنا كيف يمكننا تجاهل قدراتهم النووية في هذه الظروف؟”.

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