دراسة خطيرة .. احذري هذه العادة وقت النوم تزيد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية

ارتبطت صعوبة النوم ، أو الاستمرار في النوم ، أو الحصول على قسط جيد من النوم ، بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية .

ووجد البحث ، الذي نشر في مجلة Clinical Cardiology ، أن المصابين بالأرق يعانون من نوبات قلبية أكثر .

أولئك الذين يعانون من صعوبات في النوم لديهم مخاطر أعلى بنسبة 69 في المائة لحالات الطوارئ الطبية ، مع تأثر النساء بشكل خاص بالمخاطر.

شارك الباحثون أنه يجب على عامة الناس إعطاء الأولوية للحصول على سبع أو ثماني ساعات من النوم الحلو في الليلة ومن ناحية أخرى ، فإن أولئك الذين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليل يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية .

درس باحثون من جامعة الإسكندرية ، مصر ، 1226 دراسة ، بما في ذلك دول من جميع أنحاء العالم مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا وتايوان والصين.

تألفت مجموعة الدراسة من 1،184،256 بالغًا ، بمتوسط ​​عمر 52. من هذه العينة ، عانى حوالي 13 بالمائة من المشاركين من مشاكل النوم.

حدثت النوبات القلبية في حوالي 2406 أشخاص يعانون من الأرق و 12398 من أولئك الذين يعانون من الأرق.

النوبات القلبية

اكتشف الباحثون أن أولئك الذين ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية 1.38 مرة ، مقارنة بمن ينامون ست ساعات كل ليلة.

كان الخطر أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أساسية أخرى وليس من المستغرب أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق والذين يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو مرض السكري كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.