تقديم الخدمات الطبية للطلاب ذوي الهمم داخل المدارس بسيناء

نظمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، قافلة طبية في إطار مبادرة قادرون باختلاف لتقديم الخدمات الطبية لابنائنا ذوي الهمم داخل مدارس التربية الخاصة.تحت إشراف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وحمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية للكشف المجاني علي الطلبة "الرمد والباطنة والأسنان والأطفال والجراحة والسمعيات والجلدية"، كما تم صرف الأدوية مجانا .

مبادرة معا نتكامل

وتنفذ إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء "مبادرة معا نتكامل"، لطلاب المدارس الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة أن المبادرة يتم تنفيذها بالمدارس الخاص لخدمة الطلاب من ذوى الاعاقات الثلاث وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.



وتشمل المبادرة تنظيم قافلة طبية لجميع التخصصات المرضية للكشف على الطلاب، وصرف الأدوية اللازمة حسب كل التخصص.

