عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية للطلاب ذوي الهمم داخل المدارس بسيناء

الكشف علي الطلاب
الكشف علي الطلاب ذوي الهمم في سيناء

نظمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء  ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم،  قافلة طبية في إطار مبادرة قادرون باختلاف لتقديم الخدمات الطبية لابنائنا ذوي الهمم داخل مدارس التربية الخاصة.تحت إشراف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  وحمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم. 

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية للكشف المجاني علي الطلبة "الرمد والباطنة والأسنان والأطفال والجراحة والسمعيات والجلدية"، كما تم صرف الأدوية مجانا .

 

مبادرة معا نتكامل

 

وتنفذ إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء "مبادرة معا نتكامل"، لطلاب المدارس الخاصة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة أن المبادرة يتم تنفيذها بالمدارس الخاص  لخدمة الطلاب من ذوى الاعاقات الثلاث وذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.
 

وتشمل  المبادرة  تنظيم قافلة طبية لجميع التخصصات المرضية للكشف على الطلاب، وصرف  الأدوية اللازمة حسب  كل التخصص.
 

txt

معارض في شمال سيناء لتسويق المشغولات البيئية للشباب

سيناء الطلاب ذوى الهمم المدارس الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة فى زمن قياسي.. سائق أوبر يستبيح جسد سيدة ولم تستطع مقاومته

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بعد الكشف عن تقرير حول منشأ فيروس كورونا

مش هتكلم ..رد صادم من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود

طهران ترد على اداعاءات تورطها مع روسيا بشأن المسيرات الإيرانية

وثيقة سرية تكشف تأييد وزارة أمريكية خروج كوفيد 19 من أنبوب اختبار بووهان

غواص مصري يوثق مشاهد مذهلة لسمكة غريبة في قاع البحر الأحمر.. شاهد

أذكار المساء والنوم .. حصنك المنيع لا تغلفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. نوع من البقوليات يحتوي على بروتين أعلى من البيض

الصين تبتكر أداة تقبيل عن بُعد للنساء والرجال.. شاهد كيف تعمل؟

نشرة المرأة والصحة|خطير جدا.. نوع من الشامبو يصيبك بالسرطان.. وتفاصيل إصابة نجل محمد ثروت بالمرض.. وأعراض غير متوقعة تكشف عن متلازمة نادرة

في بيرو.. علماء الآثار يكتشفون مجمع طقوس إمبراطورية واري القديمة| تفاصيل

فيديو

فين فلوس اللحمة؟.. بماذا طالب التاجر المسروق مواطني الدقهلية |فيديوجراف

هل يتم إخلاء المدن الساحلية بسبب تسونامي؟.. وكشف سر زلازل مصر.. فيديو

مش متقبلة الفكرة.. إلهام شاهين تكشف سر غيابها عن رمضان 2023.. فيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم.. تراجع كبير بعد انتشار الدواجن المجمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ