عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم 7 شعبان .. يفرج همك ويرزقك الخير كله

صدى البلد

دعاء يوم 7 شعبان .. أصبح دعاء يوم 7 شعبان محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، وعلينا جميعا ان نغتنم شهر شعبان فى التقرب الى الله أكثر وأكثر، فهو شهر يغفل فيها الناس عنه، ويبحث الكثير اليوم عن دعاء يوم 7 شعبان

دعاء يوم 7 شعبان 

(اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي). 

4 كلمات يحبهم الله.. داوم عليهم ولن يضرك شيء أبدا

7 آيات منجيات.. رددها ليحميك الله ويحفظك من كل مكروه وسوء

دعاء يوم 7 شعبان 

اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علمًا لا ينفع ومن قلبًا لا يخشع ومن نفسًا لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين.

(لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ والأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ قال يزيدٌ: ربُّ السمواتِ السبعِ وربُّ العرشِ الكريمِ).

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. ردده وسترى العجب

كلمتان من قالهما كأنه تصدق بجبل من ذهب .. داوم عليهما

دعاء اليوم السابع من شعبان 

« اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

« اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

« يا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ ، وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ ، يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ ، يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تُحَنُّنًا مِنْهُ وَ رَحْمَةً ، أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا ، وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ ، وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ الْآخِرَةِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ».

« اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ».

دعاء يوم 7 شعبان 

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ربّ إنيّ أسألك أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في اصعب الظروف واريني عجائب قدرتك في أصعب الأيام.

اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم إني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني، اللهم ارفع عنا المعاناة وارفع العذاب عن الأمة الإسلامية يا رب بلغنا رمضان لا ضائع ولا فات.

دعاء يوم 7 شعبان دعاء اليوم السابع من شعبان دعاء شعبان دعاء شعبان 2023 دعاء شعبان المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رغم انخفاضها.. غرفة الدواجن تكشف مفاجأة: سعر الفراخ مش حقيقي

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف سبب هجوم حشرات طائرة بسبب التغيرات المناخية

يدفعنا للحرب مع روسيا.. انقسام حاد بالحزب الجمهوري الأمريكي بشأن دعم أوكرانيا

خالد الغندور يكشف موعد رحيل فيريرا عن الزمالك

مفاجأة بداخل اجتماع مجلس ادراه نادي الزمالك اليوم.. تفاصيل

سيدمر العالم.. نوستراداموس يحذر بقوة من الذكاء الاصطناعي AI

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

جيمي لي كرتيس وجينا أورتيجا.. إطلالات النجمات على ريد كاربت SAG Awards

بتدفع الاف عشان تدمر جمالها .. ما سر المرأة البلغارية

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ