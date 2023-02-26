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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتوصيل الكهرباء بـ60 منطقة.. البنك الدولي 64 مليون دولار لتوجو لإنشاء محطة شمسية

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي وحكومة توجو التوصل لاتفاق قرض قيمته 39.7 مليار فرنك إفريقي (نحو 64 مليون دولار أمريكي) بهدف إنشاء محطة طاقة شمسية لنشر الكهرباء في 60 منطقة ريفية في البلاد.

وأوضح البنك الدولي، في بيان اليوم /الأحد/، أن جزءًا من القرض سيُوجَه من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاوات وسعة 40 ميجاوات في الساعة لتوفير الكهرباء لنحو 60 منطقة ريفية.

وذكر بيان البنك الدولي أن المشروع عبارة عن مبادرة في إطار المشروع الإقليمي الطارئ للطاقة الشمسية؛ وهو برنامج إقليمي بقيمة 311 مليون دولار أمريكي يدعمه البنك لتوسيع نطاق وصول الكهرباء إلى ملايين السكان الحاليين والمحتملين في تشاد وليبيريا وسيراليون وتوجو من خلال النشر السريع للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة.

من جانبه قال مدير عمليات البنك الدولي في توجو، كورالي جيفرز: "تعتمد بلدان المنطقة على محطات توليد الطاقة القائمة على النفط لتلبية الطلب المتزايد... وبالإضافة إلى التأثير السلبي للغاية على المناخ، فإن أسعار الكهرباء مرتفعة بشكل متزايد... بينما يوفر المشروع الإقليمي الطارئ للطاقة الشمسية حلاً أكثر استدامة وبأسعار معقولة لقطاع طاقة أنظف ويمهد الطريق لتوسيع طموح إنتاج الطاقة النظيفة في غرب إفريقيا".
 

البنك الدولي سيراليون غرب أفريقيا

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