حميات إمبابة تكشف حقيقة وجود مصابين بالكوليرا في مصر.. فيديو

كشف ماهر الجارحي نائب مدير مستشفي حميات إمبابة، حقيقة ما يتردد خلال الفترة الأخيرة عن ظهور حالات مصابة بمرض الكوليرا في مصر.



وقال ماهر الجارحي، مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن هناك شائعات بأن مصر بها مصابين بمرض الكوليرا ، وهذا الكلام عار تماما عن الصحة.

البلاد في أمان تماما



وأضاف ماهر الجارحي نائب مدير مستشفي حميات إمبابة، أن البلاد في أمان تماما، ولن نرصد أي حالات مصابة بهذا المرض، لافتا إلى أن هذا المرض لكي ينتشر ظروف معينة وكوارث مثل زلزال سوريا وتركيا.

