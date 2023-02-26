انخفضت 30 جنيها.. غرفة الجيزة: أسعار الدواجن تتراجع بقوة خلال الأيام المقبلة

زف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الجيزة، بشرى سارة للمواطنين بشأن انهيار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.



وقال سامح السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن استيراد الدواجن من البرازيل حقق نوعا من التوازن في السوق المصري.

وأضاف سامح السيد رئيس غرفة الدواجن بالجيزة، أن أسعار الدواجن تراجعت في الأسواق بمعدلات عالية حيث هبطت أسعار البانية بقيمة ٣٠ جنيها.

الانخفاض مستمر

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إلي أن انخفاض أسعار الدواجن سيستمر بقوة خلال الأيام القليلة المقبلة.

