المنشد محمد عماد: تربيت على صوت عمران ونصر الدين طوبار

استضاف موقع صدى البلد المنشد الشاب محمد عماد اسماعيل، خريج مدرسة الانشاد الديني الدفعة العاشرة.

وقال محمد عماد خلال الندوة ، إنه تربي على صوت الشيخ محمد عمران والشيخ نصر الدين طوبار، ودربه المنشد محمود هلال منشد الشارقة.

وأضاف أنه تدرب على يد خبراء كبار في مدرسة الإنشاد الديني على المقامات الموسيقية منهم مصطفي النجدي والشيخ طه الاسكندراني .

وأكمل: دعمني والدي ووالدتي لهم الفضل الأول والمنشد محمود هلال الاب الروحي لنا والداعم لنا، وقدمنا معه في حفلات كبيره.

وتابع: حفظت القرءان الكريم في الصف السادس الابتدائي علي يد الشيخ حسيني محمد والشيخ محمد عبدالغفار وأخذت إجازه في حفص عن عاصم علي في الصف الأول الإعدادي.

