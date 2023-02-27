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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف محمود مختار يستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك" .. الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يستضيف متحف محمود مختار ومركز الثقافي أطفال مبادرة (أنت مش لوحدك) وذلك يوم الثلاثاء 28 فبراير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفي محطتها الثانية دعت إدارة التنشيط الثقافي مجموعة من أطفال التربية الفكرية (التوحد) ومكفوفين من جمعية البسمة الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كان قطاع الفنون التشكيلية برئاسة ا.د. وليد قانوش قد دشن هذه المبادرة تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة في 24 يناير الماضي مستقبلاً مجموعة من أطفال مستشفى 57357، وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضاً أطفال مستشفى 57357 وما يناظرهم من حالات مختلفة مع المجتمع.

وكما هو متبع أعدت الإدارة العامة للتنشيط الثقافي برنامجاً فنياً وترفيهياً للأطفال وذويهم، يبدأ في تمام العاشرة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً، يتضمن ورشة رسم بالألوان يصاحبها عزفاً على العود لعضوين من فرقة الفنان نصير شمه، يليهما فقرة غنائية من تقديم فرقة الشمس، ثم فقرة عرض عرائس قفازيه، يليها جولة بمتحف محمود مختار وتوزيع الهدايا على الأطفال، ثو تستكمل ورشة الرسم حتى انتهاء البرنامج في الرابعة عصرا.

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة متحف محمود مختار التنشيط الثقافي قطاع الفنون التشكيلية وليد قانوش

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