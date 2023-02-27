معرض فني وإنشاد في احتفالات ثقافة سوهاج بالإسراء والمعراج

نظم فرع ثقافة سوهاج احتفالية فنية وثقافية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، في إطار الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

أقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة المنشأة، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وجلال أبو الدهب مدير عام الفرع، شهدت افتتاح معرض للفنون التشكيلة بعنوان "حكاية بلدنا" من أعمال رواد القصر، وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم للموهبة أروى مظهر، وأشادت "الهلالي" في كلمتها بأهمية دور الثقافة واحتواء المواهب واستثمار طاقتهم الفنية بإيجابية، وأوضح مدير عام الفرع جهود إثراء العمل الثقافي بسوهاج ودور المرأة المصرية في المجتمع ودورها البناء.

أعقب ذلك محاضرة ثقافية بعنوان "الوعي من مخاطر الإرهاب" تحدث خلالها رجب عبد اللاه عن معنى الإرهاب وما هي أشكاله وكيفية التصدى له وترسيخ القيم الإيجابية ومحاربة الفكر المتطرف الهدام ونشر التسامح بين الناس، تلاها فقرة شعرية ألقاها أشرف شعبان، والشاعر عبد الرحمن أحمد من ذوي الهمم قادرون باختلاف.



واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة خالد حجو، تضمن فقرات فنية وتواشيح دينية، كما تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير للمواهب الفنية المشاركين في المعرض.