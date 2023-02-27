عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض فني وإنشاد في احتفالات ثقافة سوهاج بالإسراء والمعراج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة سوهاج احتفالية فنية وثقافية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، في إطار الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

أقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة المنشأة، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، وجلال أبو الدهب مدير عام الفرع، شهدت افتتاح معرض للفنون التشكيلة بعنوان "حكاية بلدنا" من أعمال رواد القصر، وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم للموهبة أروى مظهر، وأشادت "الهلالي" في كلمتها بأهمية دور الثقافة واحتواء المواهب واستثمار طاقتهم الفنية بإيجابية، وأوضح مدير عام الفرع جهود إثراء العمل الثقافي بسوهاج ودور المرأة المصرية في المجتمع ودورها البناء.

أعقب ذلك محاضرة ثقافية بعنوان "الوعي من مخاطر الإرهاب" تحدث خلالها رجب عبد اللاه عن معنى الإرهاب وما هي أشكاله وكيفية التصدى له وترسيخ القيم الإيجابية ومحاربة الفكر المتطرف الهدام ونشر التسامح بين الناس، تلاها فقرة شعرية ألقاها أشرف شعبان، والشاعر عبد الرحمن أحمد من ذوي الهمم قادرون باختلاف.

واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة خالد حجو، تضمن فقرات فنية وتواشيح دينية، كما تم تكريم وتوزيع شهادات تقدير للمواهب الفنية المشاركين في المعرض.

فرع ثقافة سوهاج الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة حكاية بلدنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

ترشيحاتنا

حسن شاكوش: بقيت أقرف من التيك توك بسبب الأشكال اللي عليه .. ڤيديو

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الإلكتروني

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

بادروا بالأعمال سبعا.. علي جمعة يوضح فضل 5 عبادات في نهار شعبان

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 27-2-2023

سعر بي إم دبليو X3 2019 في سوق المستعمل .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ