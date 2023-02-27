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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة القليوبية تحتفي بالأعمال الفائزة في النشر الإقليمي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

احتفالا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالأعمال الفائزة في مسابقات النشر الإقليمي، نظم قصر ثقافة بنها، حفل توقيع لديوان "ولنا في الغيب" للشاعرة رشا الخطيب، يأتي الديوان في خمس وستين صفحة، متضمنا اثنين وعشرين قصيدة ومنها "ما عادت نقطة البدايات، الهيكل المزعوم، في حضرة الرب، لست لي، صحن طائر، بقايا الراحلين، مثلث الوهم، خيط خفي"، أدار اللقاء الروائي أحمد عامر، وناقشه الروائي والباحث الفلكلوري فؤاد مرسي، والشاعر والناقد محمد علي عزب.

بدأت الفعاليات بإلقاء لعدد من القصائد للشاعرة رشا الغريب، ثم قدم مرسي دراسته حول الديوان بطرح سؤال حول مدى تأثر الشاعرة بكونها باحثة أثرية في واقع لم يكتشف بعد تاريخه بشكل حقيقي، فالديوان أشبه بممارسة معرفية في الحياة فهي لا تحمل كلمة ناجزة تجاه واقع بعينه أو علم بعينه ولا تتدعي امتلاك حقيقة ما؛ إنما هي تسعى لاكتشاف الحقائق لا الكشف عنها تماما مثلما تفعل في حياتها اليومية وهو التنقيب عن القيمة فيما تحت الأرض من إرث الأجداد، فهي ممارسة معرفية وأن الكتابة هنا ليست رسالة مشغول بها الشاعر أو المبدع، ثم انتقل للحديث عن ديوان "ولنا في الغيب" فهي جملة ناقصة، تطرح تساؤلات حول مالذي لنا في الغيب؟ ليظل القارئ يبحث عن ما الذي له في الغيب والغيب هنا المستقبل فتصبح القراءة كأنها إبحار نحو مستقبل غامض.

ثم تحدث الشاعر والناقد محمد علي عزب حول عنوان الديوان كدلالة مركزية حول متن الديوان، فلابد أن نجد أثرا للعنوان على النص، فالغيب في الديوان قد يكون مرادف للغياب، فتعددت دلالات العنوان، وأضاف أنه كان يتمنى وضع علامتي استفهام وتعجب بعد العنوان، ثم انتقل للحديث عن اللغة الشعرية من رموز دلالالية، ثم مداخلة للشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، حول مفردات الديوان ومنها مفردة الصمت والتي تم استخدامتها في أكثر من دلالة وغيرها من المفردات وعن تجربة الشاعرة في كتابة شعر النثر.

وفي سياق متصل، أعد قصر ثقافة بهتيم حفل توقيع لديوان "وطن بلا أجنحة" للشاعر عبدالناصر أحمد، يأتي الديوان في اثتين وستين صفحة، متضمنا أربع وثلاثين قصيدة ومنها "شوق للصفعة، عابر، راية، للبحر، مهرة، نصف وليفة، العناوين، ومواكب الأحباب"، أدار اللقاء القاص صلاح عطية، وناقشه الشاعر طارق فؤاد، والشاعر محمود الحلواني، كما شارك الأدباء الحضور برؤاهم حول الديوان، ومنهم الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، والشاعر مجدي أبو الخير، والروائي أحمد عامر، والقاصة إيمان سعيد.

جاءت حفلتا توقيع الكتب، ضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة أشرف عليها إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة القليوبية برئاسة الفنان ياسر فريد، حيث أعدت مكتبة كفر طحلة للطفل والشباب، محاضرة بعنوان "مفهوم المقدس في فنون ما بعد الحداثة نقديا" للدكتورة رحاب عادل عبدالله -باحث فنون تشكيلية- قامت خلالها بإلقاء الضوء على التغيرات التاريخية والفلسفية والجمالية التى شهدتها المرحلة الانتقالية من حقبة فنية وصولاً إلى ما بعد الحداثة، فيما نظم بيت ثقافة أبوزعبل مسابقة في المعلومات العامة للأطفال بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة، وأعد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة إدراج جدول ببرنامج word، ومعلومات حول خصائص Google Keyboard.

وفي القلج قدمت فرقة مسرح عرائس بيت الثقافة، عرضا جديدا باسم "القراءة تاج المعرفة" تأليف حسام عبد العزيز، أشعار السيد سلامة، موسيقى سيد العطار، تحريك عرائس فريق بيت ثقافة القلج، إخراج إذاعي ناصر عبد التواب، إخراج مسرحي الفنان هاني عبد العظيم، كما نظمت فرقتا الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها بقيادة المايسترو أحمد يسري والآلات الشعبية والمزمار البلدي ببيت ثقافة شبين القناطر بقيادة الفنان عادل فريد، عرضا فنيا جديدا تضمن باقة متنوعة من الأغاني.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة مسابقات النشر الإقليمي للشاعرة رشا الخطيب عادت نقطة البدايات

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