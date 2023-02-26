أول تعليق من كارتيرون بعد الرحيل عن الاتفاق السعودي

علق باتريس كارتيرون على رحيله عن تدريب الاتفاق السعودي مشددا على أن تلك التجربة كانت واحدة من أصعب التجارب في حياته.

قال كارتيرون عبر زووم برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تجربة الاتفاق كانت من أصعب التجارب في حياتي، قمت بجهد كبير لتحقيق نتائج إيجابية، لكن في نهاية المشوار لم يحالفنا التوفيق في النتائج، ولم نستطيع أن نغير طبيعة بعض اللاعبين خاصة في الهجوم، كان الأمر صعبا".

وأضاف: "كنا نحاول الوصول إلى وضعية جيدة في الدوري، لكننا لم ننجح في ذلك حتى الآن".

وواصل: "كان من المفترض أن تكون النتائج أفضل، وفقا لجودة اللاعبين ولكن هذا لم يحدث".

واختتم: "في النهاية النادي كان يريد تطلعات أفضل واتفقنا على الرحيل في النهاية".