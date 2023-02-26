أستاذ اقتصاد: استصلاح أراضي سيناء سيضيف 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية

أكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أشرف كمال، أن استصلاح الأراضي في شبه جزيرة سيناء، خلال تنمية الدولة لها، سيضيف 400 ألف فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف أشرف كمال، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن استصلاح أراضي سيناء يأتي في توقيت مهم وحيوي جدا، بعد أن ألقت الأزمات الأخيرة مثل كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية، بأهمية كبيرة على القطاع الزراعي بشكل كبيرة.

وتابع أن سيناء تعادل 6% من مساحة مصر، وهي مساحة ضخمة، وستساعد المساحة المستصلحة مع محطات المياه والمشروعات الضخمة الأخرى، وتنمية القطاع الزراعي وتوطين البدو، على زيادة الأمن الغذائي في مصر.

وأوضح أن سيناء تتسم بتنوع مصادر الإنتاج، من السياحة للزراعة والصناعة والتعدين، وهذه المشروعات مع مشروعات التنمية الصناعية والسياحية ستحول سيناء إلى منطقة صناعية زراعية سياحية مأهولة بملايين السكان، بعد أن كان ينظر إليها على أنها صحراء غير مأهولة.

ولفت إلى أن هناك عدد من الدراسات الاستقصائية الموثوقة في سيناء عكست سعادة المواطن السيناوي بهذه المشروعات، والتي ستنعكس على كافة مجالات الحياة من تعليم وصحة إلى آخره.