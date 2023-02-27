كيف ترك «الرجل المعجزة» المسلم بصماته على قارة كاملة

يخلد متحف “سانتوس” لعلم النبات في أسترالي ذكرى رجل مسلم كان له دور هام في تغيير قارة أستراليا، وخلدت أستراليا جهوده في متحف أصبح واحدا من مناطق الجذب السياحي في أنحاء العالم.

قصة رجل مسلم غيّر تاريخ قارة

تم افتتاح المتحف في عام 1881 لتعليم الزوار الطرق العديدة المبتكرة التي يستخدم بها البشر النباتات، وفي ذلك الوقت ، كانت هناك متاحف مماثلة في بريسبان وسيدني وملبورن والمدن الكبرى حول العالم.

ووفقا لصحيفة “ذا ناشيونال” في أواخر القرن العشرين ، تضاءلت دراسة علم النبات الاقتصادي واختفت هذه المتاحف، ما يجعل جاذبية أديلايد رائعة للغاية هو أن تصميمها الداخلي القديم المبهج ينعكس في المعروضات.

لم يتم تغيير العديد من عروضه منذ ما يقرب من قرن من الزمان، عندما ألهمت مجموعة الأعشاب في المتحف مسيرة أحد الشخصيات التاريخية الأكثر تميزًا في وهو “أديلايد محمد علام”.

وتمكن باستخدام النباتات الطبية، أصبح هذا المعالج الأفغاني أحد المشاهير الأستراليين المعروفين باسم "رجل العجائب"، حيث عالج آلاف المرضى أثناء عمله حتى بلغ من العمر 100 عام تقريبًا.

من هو المسلم الذي خلدته أستراليا

كما أن شهرته ونجاحه وأساليبه غير المعتادة جعلته شخصية مثيرة للجدل، والمميز أن قصته ساعدت أيضا في تفسير التاريخ الإسلامي الغني.

كانت عاصمة جنوب أستراليا مجرد مدينة صغيرة عندما وصل أول تدفق للمهاجرين المسلمين في ثمانينيات القرن التاسع عشر ، معظمهم من أفغانستان والهند.

وكان من بين مئات الرجال الذين قدموا إلى أستراليا للعمل، مستخدم الحيوانات لنقل البضائع ورسم طرق تجارية جديدة وتحديد مواقع أراضٍ زراعية جديدة.

كما قام ببناء أول مساجد في أستراليا. على طول حافة متنزه ويتمان سكوير الظليل في أديلايد ، توجد مجموعة رباعية من المآذن المطلية باللون الأبيض.

ويعد أقدم مسجد عامل في أستراليا ، تم بناؤه عام 1888، بعد فترة وجيزة ، أصبح معروفًا في أديلايد بمهرجانات العيد المليئة بالموسيقى والعديد من المعالجين بالأعشاب المسلمين.

ابتكر هؤلاء الرجال علاجات عشبية عن طريق خلط المكونات المستوردة من أفغانستان والهند - الشيح والكركم وأوراق السنا والتين المجفف - مع المنتجات الأسترالية مثل العسل والزبدة وبتلات الورد وأوراق الشمندر.

كانت العلاجات التي باعوها جديدة وفريدة من نوعها لشعب أديلايد. وصلت العلاجات العشبية أيضًا في وقت كان فيه الأستراليون قلقون بشكل متزايد من الطب التقليدي، وتم تقديم هذه المعلومات في متحف الهجرة جنبًا إلى جنب مع معرض مخصص لألوم ، المعالج بالأعشاب الأكثر شهرة في تاريخ المدينة.

وعاش حتى سن 106 عاما، ودفن في مقبرة سينتينيال بارك في جنوب أديلايد ، حيث توجد مسلة صغيرة تشير إلى قبره.