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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أمن بغير موسكو.. السفير الروسي بألمانيا يكشف أسرار العلاقات مع برلين

روسيا وألمانيا
روسيا وألمانيا

قال  السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرجي نيتشاييف، أمس الأحد، إنه من السذاجة الاعتقاد بأن نظام الأمن المستدام في أوروبا ممكن بدون روسيا أو ضدها.

 

وأضاف نيتشاييف: "سيكون من السذاجة والوهم للغاية الاعتقاد بأن نظام الأمن المستدام في أوروبا يمكن إنشاؤه بدون روسيا، ناهيك عن ضدها". 

 

وتابع: "ولكن كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحق في خطابه عن حالة الأمة، سوف ندافع بحزم عن موقفنا بأنه ينبغي ألا يكون هناك ضغط على البلدان المتحضرة وجميع البلدان الأخرى في عالم اليوم، هناك حاجة إلى شراكة عادلة، ترفض أي حصرية".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية في علاقات روسيا مع ألمانيا غير مسبوقة في تاريخ ما بعد الحرب، لافتا إلى أنه لا نرى استعداد برلين لاستعادة العلاقات الثنائية، لمراعاة مصالحنا ومخاوفنا القانونية.

 

كما أعرب السفير الروسي في برلين عن أمله في أن يتفهم السياسيون الألمان عاجلا أم آجلا أن الضغط على روسيا غير مجد ولا بديل عن علاقات حسن الجوار لصالح السلام والاستقرار في القارة الأوروبية.‏

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وأضاف: ‏"لقد دمرت برلين أو جمدت معظم أشكال التعاون الثنائي ورفضت عمليا الاتصالات مع المسؤولين الروس"، لافتا إلى أن استعادة المستوى السابق من الاتصالات أمر مستبعد للغاية.

 

كما قال نيتشاييف إن القوى السياسية في ألمانيا أظهرت في الآونة الأخيرة أنشطة متزايدة لدعم التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا وضد إمدادات الأسلحة إلى كييف، وشدد على أن مثل هذا الاتجاه يدل على أنه ليس كل الألمان يريدون رؤية حل عسكري للصراع.‏

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