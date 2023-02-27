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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق أرخص هواتف رائدة بإمكانات فائقة

شاومي تستعد لإطلاق
شاومي تستعد لإطلاق أرخص هواتف رائدة بإمكانات فائقة

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الرائدة ولكن بسعر أرخص مخصصة للشباب والفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات المميزة للغاية، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن الهواتف في مؤتمر MWC 2023 الذي سينعقد في مدينة برشلونة الأسبانية خلال الساعات المقبلة. 

 

وبحسب تقرير من Gizmochina فإن هواتف شاومي القادمة والتي ستنطلق تحت اسم Xiaomi 13 Lite  ستشمل هاتفين هما : Xiaomi 13 Lite للنسخة الأساسية، و Xiaomi 13 Lite Pro للنسخة المميزة حيث سيحصل الهاتفان على معالج ذو كفاءة عالية من شركة كوالكوم الأمريكية.  

 

وستأتي هواتف شاومي Xiaomi 13 Lite  بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.55 بوصة، وجودة +HD ، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، مع شاشة مقاومة للمياه والغبار بتصنيف IP68، ونوتش صغير في منتصف الشاشة. 

 

وستقدم هواتف شاومي Xiaomi 13 Lite كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX766 ، مع كاميرا فائقة العرض دقة 20 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX376K، وأخرى للعمق دقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة دقة 32 و 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

وستحتوي هواتف شاومي Xiaomi 13 Lite على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 واط ، مع نظام التشغيل Android 13 . 

 

وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 13 Lite  بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2 ، و 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x .  

 

 

 

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