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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تثبيت سعر بيع منتجات البنزين

دعم الوقود وصل إلي 66 مليار جنيه وقفز 290% خلال 6 أشهر

محطة وقود
محطة وقود

أكد تقرير لقناة “CBC”  انه في سته اشهر وصل دعم الدوله المصريه لـ الوقود إلي 66 مليار جنيه بزياده تصل الى 290% الى النصف الاول السنه الماليه 2022/2023 مقارنات بنفس الفتره من العام السابق الذي لم يتجاوز فيها 17 مليار جنيه وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط العالميه, وتستهلك مصر سنويا نحو 12 مليون طن سولار ونحو 6.7 مليون طن من الوقود يحسب احدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء السنه الماليه 2019\2020.

 

وكشفت جلوبال بترول برايس عن الدول الارخص في اسعار الوقود على مستوى العالم وجاءت مصر في المركز السابع كارخص دول العالم في اسعار بيع الوقود في متوسط سعر لتر البنزين بلاغه حوالي 35 سنتي.

 

واضاف التقرير، ان السعر المتوسط الوقود عالميان سجل نحو دولار و 30 سنتا للتر اي ما يعادل 37 جنيها وحتى 40 جنيها.
 

تثبيت سعر بيع منتجات البنزين

واوضح التقرير، ان لجنه التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه المعنية لمراجعه وتحديد اسعار بيع بعض المنتجات البتروليه بشكل ربع سنوي قررت في اجتماعها الاخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي وبدراسة الظروف الاقتصاديه العالميه، وتاثيرها على سوق النفط إلى تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بانواعها الثلاثه في السوق المحليه.

 

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