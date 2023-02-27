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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يستعد لإطلاق ميزة تمنح المستخدمين التعديل على الرسائل بعد إرسالها

تطبيق الدردشة واتساب
تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على إطلاق ميزة جديدة خلال الأسابيع المقبلة ستمكن المستخدمين من إجراء تعديل على الرسائل بعد إرسالها بالإضافة إلى إمكانية إلغاء إرسالها. 

 

وبحسب موقع BGR فإن ميزة واتساب القادمة تعد ميزة مقتبسة من شركة آبل حيث كانت أصدرتها لتطبيق الرسائل الخاص بها ضمن نظام التشغيل iOS 16 ، ومن المتوقع أن تحدث الميزة تغييرا كبيرا في تجربة استخدام واتساب، والذي لا يسمح في الوقت الحالي بتعديل الرسائل.

 

وظهرت ميزة واتساب القادمة لأول مرة ضمن تقرير Wabetainfo في تحديث تجريبي للتطبيق، حيث قدم تحديث واتساب ميزة تحرير الرسائل وإلغاء إرسالها من خلال إظهار القائمة السياقية. 

 

وسيوفر تطبيق واتساب للمستخدمين ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسائلهم النصية بعد إرسالها، ونظرًا لأن هذا هو الإصدار الأول من تحرير الرسائل ، فسيكون من الممكن فقط تحرير الرسائل النصية لأن تحرير التسمية التوضيحية للصور ومقاطع الفيديو والمستندات غير مدعوم حاليًا ولكن قد يتم إصدار نسخة محسّنة من الميزة قبل الإصدار.

 

وفي الوقت نفسه يستعد واتساب لإطلاق ميزة لجدولة المكالمات الجماعية والتي يمكنها المنافسة مع تطبيق مكالمات الفيديو ZOOM ، مما يسمح لهم بتحديد تاريخ ووقت المكالمة الجماعية وتعيين اسم لها. 

 

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