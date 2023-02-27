عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا.. ميزات مخفية في هاتفك الآيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين

ميزات هواتف آيفون
ميزات هواتف آيفون

تتميز هواتف آيفون باحتوائها على العديد من الميزات المختلفة، والتي يمكنها توفير الوقت والجهد، ومع ذلك فإن هناك ميزات أهم من غيرها مثل تلك التي تتعلق بالخصوصية وتسهيل تجربة الاستخدام، والتي قد لا يكون أغلب المستخدمين ملمين بها. 

 

وبحسب مجلة WIRED فإن هناك عدد من الميزات الموجودة في هواتف آيفون والتي يجب على المستخدمين الاستفادة منها، ونعرض عددا منها فيما يلي : 

 

إخفاء الصور من المتطفلين داخل تطبيق الصور 

 

ويمكنك إخفاء الصور الخاصة بك، حيث سيؤدي ذلك إلى منع رؤية الصور الحساسة عند فتح تطبيق الصور، ولإخفاء صورة ، انقر فوق الصورة التي تريدها أو عدة صور، ثم انقر فوق رمز المشاركة مع مربع به سهم يشير لأعلى.

 

قم بالتمرير لأسفل حتى ترى إخفاء وحدد هذا الخيار، كما يمكنك العثور على الصور التي أخفيتها بالانتقال إلى الألبومات والتمرير لأسفل حتى ترى خيار “مخفي” ، وإذا كنت لا تريد ظهور هذا المجلد المخفي على الإطلاق ، فيمكنك أيضًا إخفائه بالانتقال إلى الإعدادات وإيقاف تشغيله داخل قسم الصور. 

 

تثبيت رسائل الأصدقاء 
 

وضمن الرسائل ، إذا قمت بالنقر مع الاستمرار على مجموعة أو رسالة فردية ، فستظهر بعض الخيارات ، بما في ذلك تثبيت، ويمكنك تحديد ذلك لتثبيت سلسلة الرسائل في الأعلى ، وفوق كل الرسائل الأخرى ، بما في ذلك الرسائل الجديدة الواردة، كما يمكنك القيام بذلك مع العديد من الأشخاص أو المجموعات ، مما يجعل العثور على الأشخاص الذين تتحدث معهم أكثر سهولة.

 

قفل هاتفك بسرعة لمزيد من الأمان


وهناك طريقة لتعطيل Face ID و Touch ID بسرعة، بالنسبة إلى هواتف iPhone 8 والإصدارات الأحدث ، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على اليمين وأي من زري الصوت في نفس الوقت لمدة ثانيتين تقريبًا. 

 

وسيؤدي القيام بذلك إلى إظهار شاشة لإيقاف تشغيل الهاتف ، أو الاطلاع على المعرف الطبي أو الوصول إلى الطوارئ SOS، وسيؤدي إظهار هذه الشاشة أيضًا إلى تعطيل القياسات الحيوية بحيث يلزم إعادة إدخال رمز المرور للوصول إلى الهاتف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

عالم الزلازل الهولندي يحذر المنطقة العربية من هزة أرضية مدمرة.. ما القصة؟| صور

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع المستمر

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

قرار لا رجعة فيه.. كولر يحسم الجدل حول معاقبة لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

فتوة التيك توك|بعد قليل بدء إعادة محاكمة لوشا في قضية خطف

اجتماع عاجل لزعيم كوريا الشمالية والحزب الحاكم

مفاجأة بشأن الزيادة الجديدة.. موعد وطريقة صرف معاش شهر مارس 2023

انفوجراف .. جهود مبادرة فحص المقبلين على الزواج في أول يوم من انطلاقها

ما أعمال ليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء: اغتنموها بـ10 عبادات

إنفوجراف.. جهود مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع منذ انطلاقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفراخ أولًا والبيض والأرز ثانيًا| موجة انخفاضات في الأسعار قبل رمضان

بالبرتقالي اللافت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة | شاهد

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ