بأسعار أقل من 50%.. تعرف على مشروع صيدليات الغلابة في الهند لمحاربة غلاء الأدوية

تعد أزمة أسعار الدواء من الأزمات التي يعاني منها معظم شعوب العالم، ولكن الأزمة تزادا شدتها على الدول النامية، والسؤال الذي دائما ما يكون مطروحا هو كيفية توفير الدواء بسعر منخفض للبشرية، ولكن المتخصصين بهذا المجال يعلمون أن التكلفة ليست هي السبب الوحيد لارتفاع أسعار الدواء في العالم، ولكن المكاسب التجارية للشركات هي السبب الحقيقي لغلاء الدواء، ولذلك ترفض كافة شركات الدواء العالمية تسمية الأدوية باسمها العلمي لكي لا يتكشف الفروق بين أسعار الدواء الواحد بين الشركات المختلفة.

وفي محاولة جادة لحل تلك الأزمة، لجأت الهند إلى مبادرة إنشاء ما يطلق عليه "صيدلية الغلابة"، حيث تعمل تلك الصيدليات على توفير الأدوية المطلوبة للمريض، بنفس الخامات والمادة الفعالة، ولكن بسعر أرخص بكثير من الأدوية المطروحة في السوق، والمفاجأة أن السعر الذي يتم به بيع الدواء هو أقل من سعر السوق بما لا يقل عن 50%، ويصل في بعض الأدوية إلى توفير 90% من سعر الدواء المعروض في السوق.

1500 صيدلية خلال عامين .. ضرورة مجتمعية

خلال 3 سنوات من طرح المشروع تم افتتاح أكثر من 1500 متجر في جميع أنحاء البلاد، وقد جاء طرح المشروع كضرورة مجتمعية، وذلك لضمان الحصول على الأدوية ذات الجودة المعقولة وبأسعار معقولة لجميع شرائح الناس، وخاصة الفقراء والمحرومين، وهناك خطة توسع كبيرة بالمشروع بعد نجاحه، وكذلك تم توفير تطبيق خاص به داخل مدن الهند.

وفكرة المشروع تهدف لنشر الوعي حول الأدوية الجنسية – التي تتكون من نفس المادة الخام وفاعليتها ولكن ليست بالاسم التجاري الخاص بشركات الأدوية المنتشر – وذلك من خلال التثقيف والدعاية بأن الجودة لا توجد فقط في الأدوية الأكثر تكلفة ولكن نفس الجودة متوفرة أيضًا في الأدوية الجنيسة.

70% من التكاليف الطبية بالهند أدوية

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة أجاتاك" الهندية، فإن الظروف الاقتصادية للهند اليوم، تجعل من الصعب على عامة الناس تحمل تكاليف المرافق الطبية، بسبب عدم قدرة الناس على رعاية صحتهم، فالذهاب إلى الطبيب حتى لو كان مرضًا بسيطًا يعني أدوية باهظة الثمن برسوم باهظة، وهو أمر بعيد المنال بالنسبة لأفراد الطبقة المتوسطة الدنيا، حتى أن عامة الناس لا يستطيعون تحمل مثل هذا العلاج.

ووفقا لتقديرات المتخصصين بمجال الصحة الهندية، فإن 70% من تكلفة العلاج بالكامل تنفق على الأدوية لوحدها، وذلك لأن المرضى عندما يذهبون إلى الطبيب، فإنهم يصفون الأدوية ذات العلامات التجارية فقط، والتي يحصلون عليها بسبب تكلفة الإعلان عن تلك الأدوية، وبسبب براءات الاختراع والأرباح المرتفعة، وتلك الأدوية تباع بأسعار باهظة الأسعار، وهذه الأدوية بعيدة تمامًا عن متناول عامة الناس.

تلك هي أهداف البرنامج

وهنا، وفي إطار البحث عن حل لتلك الأزمة، اجتمعت عدة جهات معنية بصحة الهنود، وقرروا وضع برنامج يساعد للخروج من تلك الأزمة، وكانت أهداف هذا البرنامج واضحة ومحددة منذ البداية وهي ..

1. ضمان الحصول على الأدوية ذات الجودة المعقولة وبأسعار معقولة لجميع شرائح الناس ، وخاصة الفقراء والمحرومين.

2. محاولة نشر الوعي حول الأدوية الجنسية من خلال التثقيف والدعاية بأن الجودة ليست فقط في الأدوية باهظة الثمن ولكن نفس الجودة متوفرة أيضًا في الأدوية الجنسية!

3. زيادة فرص العمل بإشراك رواد الأعمال الأفراد في افتتاح مراكز زيلاب!

قصة نجاح بدأت في 2019

وبالفعل بدأت صيدلية الغلابة بتوفير أدوية رخيصة الجودة لأكبر عدد ممكن من الناس، بحيث يكون العلاج ممكنًا للجميع، إلى جانب ذلك، ساهم المشروع في ربط رواد الأعمال وتوفير فرص عمل لهم، وقد أكمل البرنامج بنجاح ثلاث سنوات مجيدة منذ إطلاقه في عام 2019.

وساهم المشروع في توضيح أن الأدوية المقدمة في إطار هذا المشروع تتشابه من حيث الجودة والفعالية مع الأدوية ذات العلامات التجارية باهظة الثمن، مع انخفاض سعرها، وتقلل هذه الأدوية منخفضة التكلفة من تكلفة علاجك دون أن تضع عبئًا على جيب المواطن، وبشكل عام، بسبب عبء الأدوية الباهظة الثمن، يترك معظم الناس علاجهم غير مكتمل وعليهم التنازل عن صحتهم وهو أمر غير جيد ساهم المشروع في الحد منه..

المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص

ووفق ما كشفته الصحيفة الهندية، فإن تنفيذ المشروع وتوفير الأدوية عالية الجودة بأسعار معقولة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل تم افتتاح أكثر من 1500 متجر في جميع أنحاء البلاد، وقد ساعد المشروع توفير أكثر من 500 كرور روبية في النفقات الطبية في العامين الماضيين، ويعمل القائمون على المشروع على توسيع تواجدها على الإنترنت بسرعة للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين.

ومع نجاح الفكرة وانتشارها استغل القائمون عليها هذا للبدء بحملة جديدة للصحة العقلية حيث يمكن للمرضى التحدث إلى طبيب نفسي على أرقام هاتفية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي وبشكل مجاني، وكذلك لا يوفر هذا البرنامج الأدوية للأشخاص بتكلفة منخفضة فحسب، بل هو أيضًا وسيلة جيدة للعمل الحر مع دخل مستدام ذاتيًا.

الفوط الصحية في متناول جميع النساء

ومن المشاكل المجتمعية بالهند كان عدم توفر الفوط الصحية للنساء بسعر عادل، وكانت تلك الأزمة محل طرح في العديد من الأفلام الهندية، لذلك اتخذ البرنامج خطوة كبيرة في ضمان صحة ونظافة المرأة الهندية، وهذه خطوة كبيرة داخل المجتمع الهندي.

وما جعل للبرنامج نجاح كبير، هو كونه قد تم تشغيله من قبل الوكالات الحكومية وكذلك رواد الأعمال من القطاع الخاص، وذلك جعل أسعار الأدوية داخل هذا النوع من الصيدليات بشكل عام أقل بنسبة 50 إلى 90٪ من الأدوية ذات العلامات التجارية المتوفرة في السوق المفتوحة، حيث يتم تصنيع الدواء فقط في مصانع منظمة الصحة العالمية المعتمدة لممارسات التصنيع الجيدة لضمان جودة المنتجات، ويتم توفير كل دفعة من الأدوية في المستودع فقط بعد فحص الجودة.