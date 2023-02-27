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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآثار مازالت محسوسة.. قرار جديد من نيوزيلندا بسبب تداعيات إعصار "جابرييل"

اعصار نيوزيلندا
اعصار نيوزيلندا

أعلن وزير إدارة الطوارئ في نيوزيلندا، كيران ماكنولتي، اليوم الإثنين، تمديد حالات الطوارئ الوطنية لمدة سبعة أيام أخرى حتى 7 مارس لجميع المناطق المتضررة باستثناء منطقة واحدة، استجابة للآثار الواسعة النطاق الناجمة عن إعصار جابرييل.

ويغطي التمديد حالات الطوارئ الوطنية على مناطق نورثلاند، وأوكلاند، وايكاتو، وتيراويتي، وايكاتو، وخليج هوك، ومنطقة تاراروا، إلا أن خليج بلينتي لم يعد مشمولا بالإعلان.

وقال ماكنولتي: "لا يزال تأثير إعصار جابرييل محسوسا بعمق لدى العديد من المجتمعات في الجزيرة الشمالية".

وتتم مراجعة حالات الطوارئ الوطنية بانتظام، ومن المتوقع أن تنتقل بعض المناطق التي لا تزال ضمن الإعلان إلى التعافي قبل 7 مارس.

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وأوضح ماكنولتي أنه: "لا يزال هناك آلاف الأشخاص غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات، ومن المعروف أن 11 شخصا قد لقوا حتفهم بشكل مأساوي".

وسيدخل التمديد حيز التنفيذ في 28 فبراير وينتهي في 7 مارس.

وتابع: "بينما تم إحراز تقدم هائل لإعادة الطاقة والاتصالات إلى المناطق التي ضربها الإعصار، لا يزال هناك ضرر كبير للطرق والبنية التحتية الحيوية الأخرى مما يعني أن العديد من المجتمعات لا تزال معزولة أو يصعب الوصول إليها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في تنسيق هذه الاستجابة على المستوى الوطني لضمان أننا ندعم بشكل صحيح إدارة الطوارئ المحلية للدفاع المدني، وتنسيق الموارد مثل الآلات والموظفين والإمدادات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأكد أن "لجميع هناك يعملون بكامل طاقتهم لإعادة الأمور للعمل مرة أخرى -موظفي الوكالات المختلفة، والمهنيين الطبيين، وموظفي السوبر ماركت ومحطات الوقود، وطواقم الطرق والمرافق، وعربات الشاحنات، والجميع يتقدمون لاستخراج الطمي.. شكراً لكم".

البنية التحتية نيوزيلندا إدارة الطوارئ المناطق المتضررة إعصار جابرييل

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