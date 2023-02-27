خطوة مهمة للمنطقة كلها.. ترحيب تركي بزيارة سامح شكري لأنقرة

قال المحلل السياسي التركي، جواد غوك، إن زيارة الوزير المصري في غاية الأهمية، ليس لمصر وتركيا فقط، بل وللمنطقة بأكملها، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وذكر غوك أن زيارة شكري تأتي عقب المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره التركي والتى تعد أول خطوة ملموسة في إطار عودة العلاقات بين البلدين.

وطالب المحلل التركي بعودة السفراء للقاهرة وأنقرة لأنه أمر في غاية الأهمية.

ويتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتقديم التضامن مع كلا الشعبين.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، قائلا: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية …وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".