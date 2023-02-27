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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوة مهمة للمنطقة كلها.. ترحيب تركي بزيارة سامح شكري لأنقرة

سامح شكري
سامح شكري

قال المحلل السياسي التركي، جواد غوك، إن زيارة الوزير المصري في غاية الأهمية، ليس لمصر وتركيا فقط، بل وللمنطقة بأكملها، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وذكر غوك أن زيارة شكري تأتي عقب المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره التركي والتى تعد أول خطوة ملموسة في إطار عودة العلاقات بين البلدين.

وطالب المحلل التركي بعودة السفراء للقاهرة وأنقرة لأنه أمر في غاية الأهمية.

لتقديم التعازي والمساندة.. سامح شكري ينطلق في زيارة إلى سوريا وتركيا

ويتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وتقديم التضامن مع كلا الشعبين.

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، قائلا: "بتكليف من السيد رئيس الجمهورية …وزير الخارجية يتوجه إلى سوريا وتركيا لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال، ونقل رسالة دعم ومؤازرة للدولتين الشقيقتين في المحنة الإنسانية الراهنة".

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