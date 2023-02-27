هيئة الشبان العالمية تكرم وزيرة البيئة لنجاحها فى تنظيم مؤتمر المناخ.. صور

قال السفير أحمد الفضالى ، رئيس حزب السلام ورئيس تيار الاستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية أن هيئة الشبان العالمية قررت تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقديرا لدورها الرائد فى نجاح المؤتمر العالمي للمناخ فى شرم الشيخ والإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر لصالح مصر والنتائج المشهود بها عالميا ومحليا.

وكنت اللجنة المشكلة للمنتدى العالمى للشبان الأول للبيئة قد اختارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتمنحها درع هيئة الشبان العالمية لهذا العام نظرا لدورها الرائد فى نجاح مصر فى تنظيم أكبر مؤتمر دولى أممى يحقق أهداف ونتائج غير مسبوقة فى مجال مكافحة أخطار المناخ.

ومن المنتظر أن يشهد هذا المنتدى المقرر عقده غدا الثلاثاء الساعة 4 عصرا بمقر هيئة الشبان العالمية بوسط البلد توجيه كلمة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لشباب مصر من أجل نشر الوعى البيئى بين المواطنين وتفعيل دور المواطن من أجل تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر العالمى ونشر ثقافة الحفاظ على المناخ والحفاظ على مصر من السلبيات البيئية.

ومن المقرر أن يكون فى مقدمة الحضور مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلا من السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والدكتور عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق واللواء طارق المهدى وزير الإعلام الإسبق واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق واللواء محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الأسبق و أشرف زكى نقيب الممثلين، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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