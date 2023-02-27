الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة شارعنا الأجمل لليوم الثالث بمدينة الشيخ زويد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، مبادرة "شارعنا الاجمل "لليوم الثالث بمدينة الشيخ زويد ، وذلك بتنفيذ حملة خدمه عامه بمركز شباب الكوثر ، في إطار تنفيذ فعاليات البرنامج القومى “برلمانات للمبادرات المجتمعية” تحت شعار "نتشارك"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بالتعاون مع منظمة اليونيسف ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الحملة تهدف الي نشر اهمية النظافة وتوعية الفئة المستهدفة بتنظيم حملات توعية داخل المدارس والهيئات الشبابية ،وذلك ايمانا من الشباب والنشء بدورهم الايجابي في تنمية المجتمع وزيادة الوعي لدي ابنائه.

نظافة الشوارع

وقال أن حملة حملة الخدمة العامة تضمنت تنظيم حملات توعية وحملات لنظافة الشوارع الرئيسية المحيطة بمركز شباب الكوثر، وكذلك الشوارع المحيطة بالمدارس ، ومحاضرات داخل المدارس ، وأعمال تشجير داخل افنية المدارس .

