آخر ضحاياه جو بايدن.. استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي قنبلة موقوتة للأخبار المضللة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وكأنه يهاجم المتحولين جنسيا، لكن ما لا يعرفه الكثيرين أن المقطع تم إنشاؤه من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القادرة على استنساخ الصوت.

ووفقا لموقع gadgets360 التقني، أوضح خبراء الطب الشرعي الرقمي أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام جيل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتيح لأي شخص إنشاء مقطع صوتي لأي شخصية ينسب لها أي كلام كاذب من خلال خاصية استنساخ الصوت ومحاكاة بصمة الصوت الأصلية بنقرة زر.

وفشل مقطع جو بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي في خداع معظم المستخدمين هذه المرة لأن الناس ما زالوا قادرين على التفريق بين الصوت الأصلي وأدوات المحاكاة المستنسخة، ولكن على الجانب الآخر، يُظهر الفيديو مدى سهولة إنشاء مقاطع فيديو "مزيفة" ومليئة بالمعلومات المضللة والتلاعب وأساليب الخداع التي يمكن أن تلحق أضرار جسيمة في المستقبل.

تقنية استنساخ الصوت

شركة ElevenLabs

وقال حافظ مالك ، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ميشيجان ، المتخصص في الطب الشرعي للإعلام متعدد الوسائط: "الوحش أصبح حر طليق بالفعل، وهذه الأدوات المزيفة تلقي المزيد من الحطب إلى النار"، مشيرا إلى التقنية المبتكرة من قبل الشركة الوليدة ElevenLabs التي أنشئت بالفعل برنامج ما زال في المرحلة التجريبية متخصص في التركيب الصوتي والتزييف العميق.

يسمح البرنامج التجريبي لـ ElevenLabs للمستخدمين بإنشاء مقاطع صوتية تبدو واقعية لأشخاص عن طريق تحميل بضع دقائق من عينات الصوت الأصلية مع كتابة النص الذي يريده المستخدم، ومن خلال نقرة زر يحصل على مقطع صوتي للشخص وهو يقول الرسالة النصية التي كتبها.

تكنولوجيا استخدام الأصوات المزيفة سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم بين المستخدمين، وكثير من رواد مواقع التواصل بدأوا في نشر مقاطع صوتية مزيفة للشخصيات العامة والمشاهير مع مشاركة عينة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لهيلاري كلينتون تقرأ نفس الكلمات التي تهاجم المتحولين جنسياً الموجودة في مقطع بايدن ، إلى جانب مقاطع صوتية مزيفة لبيل جيتس يقول من خلالها إن لقاح كوفيد 19، ومقطع آخر للممثلة إيما واتسون وهي تقرأ بيان لهتلر.

بعد فترة وجيزة ، كتبت شركة ElevenLabs في تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ "تويتر" بأنها ترى "عددًا متزايدًا من حالات إساءة استخدام تكنولوجيا استنساخ الأصوات" ، وأنها في طريقها لاستكشاف وسائل لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنيات للحد من سوء الاستخدام.

من ضمن الخطوات لتحجيم انتشار المقاطع الصوتية والتصريحات المزيفة، كانت إتاحة الميزة لمن يدفعون فقط، بعد أن كانت في البداية مجانية لكل الناس وسهلة الوصول، وهناك المزيد من الإجراءات لضمان عدم إساءة الاستخدام.