عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر ضحاياه جو بايدن.. استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي قنبلة موقوتة للأخبار المضللة

استنساخ الأصوات
استنساخ الأصوات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وكأنه يهاجم المتحولين جنسيا، لكن ما لا يعرفه الكثيرين أن المقطع تم إنشاؤه من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القادرة على استنساخ الصوت.

ووفقا لموقع gadgets360 التقني، أوضح خبراء الطب الشرعي الرقمي أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام جيل جديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تتيح لأي شخص إنشاء مقطع صوتي لأي شخصية ينسب لها أي كلام كاذب من خلال خاصية استنساخ الصوت ومحاكاة بصمة الصوت الأصلية بنقرة زر. 

وفشل مقطع جو بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي في خداع معظم المستخدمين هذه المرة لأن الناس ما زالوا قادرين على التفريق بين الصوت الأصلي وأدوات المحاكاة المستنسخة، ولكن على الجانب الآخر، يُظهر الفيديو مدى سهولة إنشاء مقاطع فيديو "مزيفة" ومليئة بالمعلومات المضللة والتلاعب وأساليب الخداع التي يمكن أن تلحق أضرار جسيمة في المستقبل.

تقنية استنساخ الصوت

شركة ElevenLabs 

وقال حافظ مالك ، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة ميشيجان ، المتخصص في الطب الشرعي للإعلام متعدد الوسائط: "الوحش أصبح حر طليق بالفعل، وهذه الأدوات المزيفة تلقي المزيد من الحطب إلى النار"، مشيرا إلى التقنية المبتكرة من قبل الشركة الوليدة ElevenLabs التي أنشئت بالفعل برنامج ما زال في المرحلة التجريبية متخصص في التركيب الصوتي والتزييف العميق.

يسمح البرنامج التجريبي لـ  ElevenLabs للمستخدمين بإنشاء مقاطع صوتية تبدو واقعية لأشخاص عن طريق تحميل بضع دقائق من عينات الصوت الأصلية مع كتابة النص الذي يريده المستخدم، ومن خلال نقرة زر يحصل على مقطع صوتي للشخص وهو يقول الرسالة النصية التي كتبها.

ليست المرة الأولى.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لموقف محرج في الطائرة

للمرة الثانية.. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدرس مداهمة منزل جو بايدن

تكنولوجيا استخدام الأصوات المزيفة سرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم بين المستخدمين، وكثير من رواد مواقع التواصل بدأوا في نشر مقاطع صوتية مزيفة للشخصيات العامة والمشاهير مع مشاركة عينة صوتية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لهيلاري كلينتون تقرأ نفس الكلمات التي تهاجم المتحولين جنسياً الموجودة في مقطع بايدن ، إلى جانب مقاطع صوتية مزيفة لبيل جيتس يقول من خلالها إن لقاح كوفيد 19، ومقطع آخر للممثلة إيما واتسون وهي تقرأ بيان لهتلر.

بعد فترة وجيزة ، كتبت شركة ElevenLabs في تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ "تويتر" بأنها ترى "عددًا متزايدًا من حالات إساءة استخدام تكنولوجيا استنساخ الأصوات" ، وأنها في طريقها لاستكشاف  وسائل لضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنيات للحد من سوء الاستخدام. 

من ضمن الخطوات لتحجيم انتشار المقاطع الصوتية والتصريحات المزيفة، كانت إتاحة الميزة لمن يدفعون فقط، بعد أن كانت في البداية مجانية لكل الناس وسهلة الوصول، وهناك المزيد من الإجراءات لضمان عدم إساءة الاستخدام.

جو بايدن الذكاء الاصطناعي المتحولين جنسيا استنساخ الصوت ElevenLabs إيما واتسون هتلر كوفيد بيل جيتس هيلاري كلينتون كلينتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. عزل مرتضي منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك

فى قضية مشابهه لحبسه ..مرتضى منصور يواجه حكما جديدا غدا

بعد الإفراج عن الأعلاف.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شوبير يكشف مفاجأة بشأن خليفة مرتضى منصور في الزمالك

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

"كل واحد لازم يحاسب على المشاريب".. عمرو أديب ينتظر حكما ضد مرتضى منصور غدا

مفاجأة جديدة خلال ساعات في أزمة مرتضى منصور.. واسقاط عضويته لهذا السبب

أصيبت بالعمى..خالة البلوجر سارة محمد تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل حالتها الصحية

موضوعات متعلقة

سعر جوال Samsung Galaxy A33 5G في السعودية

معهد أبحاث أونتاريو: البعد عن السوشيال ميديا يزيد الثقة بالنفس

يحول الساعة لـ«حرباية».. سوار Apple الذكي يتغير لونه وفقا للحالة النفسية للمستخدم

قريبا.. ساعات Apple الذكية مع ميزة قياس نسبة الجلوكوز في الدم

Galaxy Book بيسخن .. دعوى قضائية تطالب بتعويض من شركة سامسونج

سامسونج تصدر 6 هواتف قابلة للطي وسلسلة  Galaxy K متوسطة المدى في 2024

أبرزها الأستيكة السحرية.. ميزات جديدة في تطبيق Google Photos

عرض الموسم.. اشتري جوال سامسونج Galaxy S23 واحصل على قسيمة بقيمة 300 ريال

ترشيحاتنا

منى زكي ليست الوحيدة..نجمات بالحجاب في دراما رمضان 2023 ..صور

هل يشعر الميت بزيارة أهله له؟ دار الإفتاء ترد

تضم رائد فضاء إماراتي.."سبيس إكس" توقف مهمة للفضاء قبل دقائق من الإطلاق

ربنا أنقذها.. "كريمة" حُكم عليها بالإعدام بسبب شهادة زور|تفاصيل

النص التاني في حياة البلوجرز.. خناقات وكوارث وفضائح بالجملة | قصص وحكايات

قانونى يفجر مفاجأة: مرتضى لن يرد إليه اعتباره إلا بعد هذه السنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسة بإحساس حقيقي.. جهاز صيني يثير ضجة|سعره مفاجأة

لن تتوقعها.. أمراض خطيرة وراء برودة الأطراف | تفاصيل

حقيقة تخلص زوجة سعد لمجرد من حياتها بعد حبسه 6 سنوات.. القصة الكاملة

ابنة فنان شهير.. من هي الدكتورة هاجر بطلة مسلسل بالطو

فيديو

تحذير عاجل من حقنة البرد بعد وفاة شاب بعين شمس | تفاصيل صادمة

تفاصيل وكواليس مسلسلات رمضان 2023 | قنوات العرض

اكتشاف مذهل في غلاف الأرض.. تفاصيل/ فيديو جراف

سافر ومعرفش يرجع ..مصري يفقد التواصل مع أسرته من 36 عاما بسبب حرب العراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

اﻟﻤﺰﻳﺪ