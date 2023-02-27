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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عامل يشرع في قتل صديقه بسوهاج بسبب خلافات مالية

صدى البلد

أصيب عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر، بطعنة شبه نافذة بالبطن؛ إثر تعدي صديقه عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"؛ بسبب خلافات قائمة فيما بينهما، دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعو (السيد. ع. ع- 37 عامًا- عامل)، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن.

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تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب المذكور اتهم المدعو (أيمن. ع. م- 38 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المُستخدمة في الواقعة، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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