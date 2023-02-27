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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان ترحّب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع مدينة العقبة

صدى البلد

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب سلطنة عُمان بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع مدينة العقبة بالأردن يوم 26 فبراير 2023، والذي ضم مسؤولين كبار، أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين.

 وأعربت عن الأمل في أن تؤدي التفاهمات التي جرت إلى خفض التصعيد ومنع دوامة العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأكدت الخارجية العُمانية، على موقف سلطنة عُمان الثابت تجاه القضية الفلسطينية بتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والشامل.

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