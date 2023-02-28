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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 : ضغوط عمل

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 : تخطي التحديات

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 27 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أن برج الثور قد يتمتع بصحة جيدة، يمكنك الحفاظ على مستويات الطاقة لديك بمزيج من التمارين المنتظمة واتباع نظام غذائي صحي، ومع ذلك قد يكون استقرار الجبهة المهنية في خطر، يمكن أن يؤدي عدم الانتباه إلى التفاصيل إلى عرقلة جهودك لتسلق سلم الشركة، قد تواجه أيضًا مشاكل في علاقاتك الرومانسية، إذا لم تخصص وقتًا لشريكك فقد تظهر تصدعات في علاقتك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

اليوم قد تواجه ضغوط مراجعة العمل أو التقييم، ابق مجتهدًا، وستنجح.

توقعات برج الثور صحيا

قد يتمتع مواليد الثور بصحة جيدة طالما أنهم يتجنبون الإصابة بالحساسية من الطقس، يمكنك أن تتوقع رؤية تحسينات في صحتك نتيجة لممارسة اليوجا.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

يمكن أن تتحول ليلة في المدينة إلى لقاء صاخب مع شخص غريب رائع، لكن يجب أن تمنح العلاقة بعض الوقت لتتطور قبل أن تدع نفسك تقع في الحب.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يمكن لمواليد برج الثور توقع يومًا مثمرًا في المنزل اليوم، يمكن أن يكون إقامة حفلة في المنزل طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. قد يعود السلام والوئام إلى علاقاتك.

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