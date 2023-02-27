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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الجمهورية العراقية يستقبل عادل بن عبد الرحمن العسومي

صدى البلد

استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، رئيس البرلمان العربي  عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وأكد الرئيس على أهمية دور البرلمان العربي في حل المشاكل التي تعاني منها بعض دول المنطقة العربية من خلال تشكيل لجان بهذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ العمل المشترك وتعزيز التعاون النيابي بين جميع الدول، وتقريب الرؤى والأفكار بشأن العديد من القضايا والملفات، لافتا إلى أن العراق مرّ خلال السنوات الماضية بحروب دامية وإرهاب وعنف، واليوم تحيا المدن العراقية حالة أمن واستقرار، حيث لا حلول إلا بترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتفاهم بشأن مختلف المسائل.

وأضاف أن الحكومة لديها برنامج يضع ضمن أولوياته تعزيز الأمن والسلام والارتقاء بالخدمات الضرورية، وإقامة علاقات بناءة مع دول الجوار والمنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنجاحات التي حققها العراق في ترسيخ الأمن والذي يعد رسالة مهمة عن تعافي العراق و استعداده لأخذ دوره البناء في حسن التعايش والتفاهم والعمل حثيثا مع الأشقاء والأصدقاء بما يرسي السلام والأمن والتقدم.
 

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