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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم السنغال | نجم جديد على رادار الأهلي مقابل هذا العرض

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل قرب انضمام بوبا ديوب نجم منتخب السنغال للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شبانة في تصريحات عبر برنامجه من الآخر عبر أثير شعبي اف ام أن هناك أحاديث تتردد عن رغبة الأهلي في ضم بوبا ديوب نجم شباب السنغال والمحترف في الدوري البلجيكي عقب تألقه اللافت للنظر في بطوله كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا. 

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واضاف شبانة أن القيمة التسويقية لـ بوبا ديوب 200 ألف يورو، مشددا أن اللاعب صغير السن ويبلغ ١٩ عامًا 

وتابع أن الاهلي يرغب في ضم اللاعب وبقائه عدة سنوات وبيعه عقب ذلك لأكبر الفرق الأوروبية بمقابل مادي ضخم. 

وتابع شبانة أن اللاعب صغير السن للغاية لذلك من الصعب أن يتحمل اللعب وسط ضغوطات فريق الأهلي وتحمل مسؤولية هجوم الفريق مشددا أنه من الأفضل ضمه تحت السن إضافة للتعاقد مع مهاجم سوبر آخر يمتلك الخبرات الكافية. 

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