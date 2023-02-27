فيفا يختار عارضة أزياء برازيلية سفيرة للمشجعين في العالم.. تفاصيل

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم تعيين تعيين أدريانا ليما، عارضة الأزياء البرازيلية والممثلة وأيقونة الموضة العالمية وواحدة من أنجح عارضات الأزياء على مر العصور، سفيرة فيفا العالمية للمشجعين.



وستعمل أدريانا ليما في هذا الدور على تطوير وتعزيز والمشاركة في العديد من المبادرات العالمية التي يشارك فيها المشجعون من مختلف أنحاء العالم.



من جهته قال جياني إنفانتينو رئيس فيفا:"حين تقابل أدريانا ستشعر على الفور بلطفها ومدى حبها وشغفها بكرة القدم. فهي تعيش وتتنفس كرة القدم وهذا ما يؤهلها لتكون حلقة وصل رائعة بين فيفا والمشجعين في جميع أنحاء العالم ".



من جهتها صرحت أدريانا قائلة: "نظرًا لكوني نشأت في أسرة متواضعة ولأنني في الأصل مشجعة لكرة القدم، فإنني ممتنة للغاية ويشرفني اختيار فيفا لي كأول سفيرة للمشجعين وأن أتقلد هذا الدور لمساعدة المشجعين على الاقتراب أكثر من اللعبة".



ستقدم أدريانا ليما بصفتها سفيرة فيفا العالمية للمشجعين جائزة لأفضل مشجعين في حفل توزيع جوائز الأفضل الذي سيقام مساء اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس .