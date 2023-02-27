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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجال طائرة الأهلي يواجه السويحلي الليبي في البطولة العربية

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق السويحلي الليبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في القاهرة.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة ستاد القاهرة الدولي ويسعى الفريق إلى الفوز بها ومواصلة المشوار في المنافسة على اللقب.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وخلال الدور الأول من البطولة حقق رجال طائرة الأهلي الفوز على كل من مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني.

الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فريق السويحلي البطولة العربية للأندية القاهرة صالة ستاد القاهرة الدولي

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