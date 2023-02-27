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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية : الجمعية الوطنية تصوّت ضد اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض

صدى البلد

صوتت الجمعية الوطنية الكورية، بفارق ضئيل ضد طلب الحكومة بالموافقة على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض "لي جيه-ميونج" بتهم الفساد.


وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الاثنين - أنه تم رفض الاقتراح في التصويت، حيث صوت بالموافقة على مقترح الاعتقال 139 نائبا وبالرفض 138 نائبا، وامتنع 9 نواب عن التصويت، وكان هناك 11 صوتا باطلا، موضحة أنه لتمرير الاقتراح، كان لابد من مشاركة أغلبية نواب الجمعية الوطنية في التصويت بأغلبية، وأن كان يجب موافقة 149 صوتا على الأقل على اعتقال "لي"، حيث شارك 297 نائبا من مجموع 299 نائبا في الجمعية الوطنية.


وأضافت الوكالة، أن النتيجة جاءت بمثابة المفاجأة لأنها تعني أن بعض نواب الحزب الديمقراطي المعارض صوتوا بالفعل بالموافقة على اعتقال رئيس الحزب "لي"، حيث يتمتع الحزب بأغلبية 169 مقعدا في الجمعية الوطنية من مجموع 299 مقعدا.

طلب وكلاء نيابة في وقت سابق مذكرة توقيف بحق "لي" بسبب مزاعم الفساد والرشوة المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري أثناء عمله كعمدة لمدينة سيونجنام، جنوب سول من 2010 إلى 2018 وأن وبموجب القانون، يجب موافقة البرلمان قبل اعتقال أحد نوابه أثناء انعقاد جلسات البرلمان.
 

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