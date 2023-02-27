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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الصالات يواصل استعداداته لبطولة تايلاند

منتخب الصالات
منتخب الصالات

يواصل منتخب مصر لكرة الصالات تدريباته بعد وصول بعثة المنتخب إلى تايلاند، للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي ستبدأ في الأول من مارس المقبل، في إطار خطة إعداد المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح قائمة تضم 14 لاعبًا لخوض مباريات البطولة، هم محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودي.
 

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