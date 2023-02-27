وديات منتخب مصر أزمة مستمرة.. هل يسير فيتوريا على خطى البدري؟

يواجه تصنيف منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالى روي فيتوريا شبح التراجع فى قادم الأيام بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا شبح التراجع إلى عدة مراكز.

ودائماً ما كانت المباريات الودية سبباً في أزمات عديدة للاتحاد المصري لكرة القدم والأجهزة الفنية لمنتخب مصر الوطني .

تراجع تصنيف منتخب مصر الوطني بتصنيف الفيفا الشهري بداعي عدم خوض مباريات ودية تسبب فى وقت سابق الي تعرض حسام البدري المدير الفني للفراعنة الكبار إلى هجوم شديد، وقت توليه مسؤولية تدريب المنتخب الأول والذي أقيل في سبتمبر عام 2021.

ويبدو أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني يسير على خطى حسام البدري بعد الإعلان عن عدم إقامة مباريات ودية خلال معسكر شهر مارس القادم استعدادا لمواجهة منتخب مالاوى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا القادمة.

صدى البلد يستعرض أزمة عدم إقامة وديات منتخب مصر الوطني والتي تساهم في تراجع تصنيف الفراعنة الكبار الشهري لدى الفيفا.

حسام البدري

تولى حسام البدري تدريب منتخب مصر الوطني فى شهر سبتمبر عام 2019 ورحل فى عام 2021.

حسام البدري لم يطلب أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية، رغم لعب جميع المنتخبات مباريات ودية قبل تصفيات كأس العالم

ورفض حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، خوض أي مباريات ودية خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم وذلك بسبب عدم إيقاف بطولة الدوري المصري الممتاز وعدم وجود أي وقت لخوض مباريات ودية، خاصةً أن الفراعنة سيلعبون مباراتين في 7 أيام ضمن التصفيات.

ورفض حسام البدري خوض منتخب مصر أي مباريات ودية أثناء وجوده على رأس القيادة الفنية، وهو ما تسبب في تراجع المنتخب المصري إلى المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الأفريقي «كاف»، وبناء عليه، وقع منتخب مصر في مواجهة منتخب قوي في تصفيات المونديال ، وهو منتخب السنغال، والذي نجح في حصد بطاقة التأهل المونديالية على حساب منتخب مصر.

قرار حسام البدري جاء قبيل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي كان الأهلي طرفًا فيها مع كايزر تشيفز، عدم خوض لقاءات ودية في التوقف الدولي.

وعلل الجهاز الفني لمنتخب مصر آنذاك عدم خوض مباريات ودية في هذا التوقيت بسبب تلاحم المباريات وضغط الموسم الكروي في مصر وحتى لا يتسبب في إجهاد اللاعبين.

وعلى أثر هذا الامتناع عن خوض أي مباريات في التوقف الدولي حينها، اتسع الفارق في نقاط التصنيف بين مصر التي ابتعدت عن نيجيريا وتونس.

وكان منتخب مصر لديه فرصة سانحة لخوض مباراتين حيث يضمن الفوز بهما ارتفاع التصنيف داخل القارة والهروب من المركز السادس.

وفي هذه الحالة كان منتخب مصر سيتجنب لقاء كل من السنغال وتونس والمغرب والجزائر، بينما ستكون الخيارات المتاحة أمامه أسهل وهي نيجيريا ومالي والكاميرون وغانا والكونغو.

كارلوس كيروش

قاد البرتغالى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر الأول خلفا لحسام البدري ورحل عقب الفشل فى تأهل الفراعنة الكبار الي نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وتسبب عدم إقامة المباريات الودية في أزمة بين البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ومسؤولي اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وكان كيروش غاضباً من مسؤولي الاتحاد بسبب عدم تحديد مباريات ودية للمنتخب قبل مواجهتي السنغال فى تصفيات المونديال.

واحتل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المركز السادس إفريقيا بعد السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا فى التصنيف الشهري للفيفا.

روي فيتوريا

تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالى روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر فى شهر يوليو العام الماضي .

وخاض منتخب مصر الوطني تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا مباراتين وديتين أمام ليبريا وبلجيكا فقط منذ تعيينه.

وتحدد يوم 24 مارس المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب مالاوي بإستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024 .

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي في التاسعة مساء بإستاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، بجانب مالاوي، وإثيوبيا، وغينيا كوناكري.

وستكون مباراة مصر أمام مالاوي، هي المباراة الرسمية الأولى التي سيلعبها المنتخب تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

وأعلن اتحاد الكرة عدم إقامة أية مباريات ودية خلال شهر مارس المقبل لمنتخب مصر الوطني نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة نظيره منتخب مالاوي .

ويخشى عشاق منتخب مصر تأثير عدم إقامة أي مباريات ودية على تصنيف الفراعنة الكبار الشهري لدى الفيفا على غرار ما حدث مع حسام البدري .